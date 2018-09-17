Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Mısır Kg 0,90 1,18Kırmızı mercimek Kg 2,15 2,50Nohut Kg 2,80 2,84Preseli pamuk Kg 10,50 10,50
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