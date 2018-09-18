Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda, mısırın kilogramı 1,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar Fiyat (TL)Buğday Kg 1,38Mısır Kg1,12Süt Lt1,30

