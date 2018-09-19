Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Mısır Kg 0,93 1,18Buğday Kg 1,00 1,48Nohut Kg 2,80 2,84Dana karkas Kg 18,00 18,00

