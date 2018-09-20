Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Mısır Kg 0,90 1,05Buğday Kg 0,98 1,42Nohut Kg 2,80 2,84Preseli pamuk Kg 9,70 9,70

