Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Yağlık çiğit Kg 0,70 0,70Arpa Kg 0,80 0,89Buğday Kg 1,05 1,20Kırmızı mercimek Kg 2,42 2,42

