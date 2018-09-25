Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 0,86 0,92Buğday Kg 1,00 1,30Kırmızı mercimek Kg 3,15 3,15Sakatat Kg 10,00 10,50

