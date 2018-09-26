Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,05 1,20Kırmızı mercimek Kg 2,38 3,15Kütlü pamuk Kg 3,50 3,55Preseli pamuk Kg 7,85 7,85

