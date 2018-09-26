FİNANS

Şanlıurfa Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

Preseli pamuğun kilogramı 7,85 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,05 1,20Kırmızı mercimek Kg 2,38 3,15Kütlü pamuk Kg 3,50 3,55Preseli pamuk Kg 7,85 7,85

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