Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 0,90 1,10Kırmızı mercimek Kg 2,56 2,70Soya fasulyesi Kg 2,96 3,00Preseli pamuk Kg 11,15 11,15

