Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında nohudun kilogramı 3,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle

Ürün En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday 1,05 1,17Nohut 3,50 3,50Kırmızı mercimek 2,42 2,42

