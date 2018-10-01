Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar Fiyat Buğday Kg 1,16Kırmızı mercimek Kg 2,37Fasulye Kg 5,18Mısır Kg 0,95

