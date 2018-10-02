Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar Fiyat (TL)Kırmızı mercimek Kg 2,49Kütlü pamuk Kg3,30Preseli pamuk Kg9,60 Arpa Kg 0,90

