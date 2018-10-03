Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kimyonun kilogramı 16,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 1,05 1,05Buğday Kg 1,15 1,39Kütlü pamuk Kg 3,30 3,55Kimyon Kg 16,30 16,30

