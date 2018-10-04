Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Yağlık çiğit Kg 0,77 0,77Buğday Kg 1,15 1,41Kırmızı mercimek Kg 2,56 2,80Preseli pamuk Kg 9,00 9,00
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