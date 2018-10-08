Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,20 1,20Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,35Nohut Kg 2,85 2,97Preseli pamuk Kg 9,70 9,70

