Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,20 1,20Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,35Nohut Kg 2,85 2,97Preseli pamuk Kg 9,70 9,70
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