Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 0,81 0,85Buğday Kg 1,55 1,55Kırmızı mercimek Kg 1,71 2,00Preseli pamuk Kg 9,60 9,60

