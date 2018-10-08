Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 0,81 0,85Buğday Kg 1,55 1,55Kırmızı mercimek Kg 1,71 2,00Preseli pamuk Kg 9,60 9,60
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