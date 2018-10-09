Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 0,80 0,88Kırmızı mercimek Kg 2,17 2,35Nohut Kg 2,85 3,00Boz kavlak fıstık Kg 45,00 45,00
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