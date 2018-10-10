Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,20 1,41Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,15Kütlü pamuk Kg 2,85 2,95Preseli pamuk Kg 8,90 8,90

