Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,20 1,41Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,15Kütlü pamuk Kg 2,85 2,95Preseli pamuk Kg 8,90 8,90
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