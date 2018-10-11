Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 3,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 0,94 1,00Kırmızı mercimek Kg 1,81 2,00Nohut Kg 2,65 3,00Kütlü pamuk Kg 3,05 3,05
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