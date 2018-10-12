Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Yağlık çiğit Kg 0,65 0,65Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,15Kütlü pamuk Kg 2,85 3,25Preseli pamuk Kg 8,85 8,85
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