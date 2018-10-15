Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 0,90 0,99Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,15Soya fasulyesi Kg 2,90 3,00Preseli pamuk Kg 8,75 8,75

