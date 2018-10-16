Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,10 1,37Kütlü pamuk Kg 3,00 3,34Nohut Kg 3,25 3,40Preseli pamuk Kg 8,90 8,90
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