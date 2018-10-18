Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar Fiyat (TL)Arpa Kg 0,80Mısır Kg0,89Preseli pamuk Kg8,25Badem içi Kg10,23Buğday Kg1,35
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