Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar Fiyat (TL)Arpa Kg 0,80Mısır Kg0,89Preseli pamuk Kg8,25Badem içi Kg10,23Buğday Kg1,35

