Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 0,80 0,80Buğday Kg 1,02 1,17Kütlü pamuk Kg 3,00 3,30Preseli pamuk Kg 8,50 8,50
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