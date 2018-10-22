Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 24,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,33 1,35Mısır Kg 0,90 0,97Arpa Kg 1,14 1,18Dana karkas Kg 24,20 24,20Kütlü pamuk Kg 3,00 5,10

