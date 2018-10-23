Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 0,80 0,83Tohumluk çiğit Kg 1,20 1,20Kütlü pamuk Kg 3,26 3,30Preseli pamuk Kg 8,80 8,80

