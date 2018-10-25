Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,00 1,21Kütlü pamuk Kg 3,20 3,37Kabuklu badem Kg 6,71 6,80Preseli pamuk Kg 8,75 8,75

