Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,00 1,21Kütlü pamuk Kg 3,20 3,37Kabuklu badem Kg 6,71 6,80Preseli pamuk Kg 8,75 8,75
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