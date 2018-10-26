Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Çiğit Kg 0,90 1,11Kırmızı mercimek Kg 1,80 2,00Kütlü pamuk Kg 3,80 4,30Preseli pamuk Kg 8,10 8,10

