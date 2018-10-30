Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 0,80 0,86Buğday Kg 1,00 1,41Kütlü pamuk Kg 3,00 3,50Preseli pamuk Kg 7,95 7,95

