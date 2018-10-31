Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Yağlık çiğit Kg 0,80 0,89Arpa Kg 0,80 1,30Kütlü pamuk Kg 2,80 3,00Preseli pamuk Kg 8,00 8,00

