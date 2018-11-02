Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 0,80 1,30Buğday Kg 1,05 1,07Nohut Kg 2,53 2,53Kırmızı mercimek Kg 2,21 2,21Fasulye Kg 3,85 3,85

