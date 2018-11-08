FİNANS

Şanlıurfa Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

Preseli pamuğun kilogramı 8,30 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Yağlık çiğit Kg 0,75 0,78Buğday Kg 0,90 1,25Kütlü pamuk Kg 3,30 3,45Preseli pamuk Kg 8,30 8,30

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borsa Şanlıurfa ürün

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