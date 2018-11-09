Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsanıda preseli pamuğun kilogramı 7,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle :
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,00 1,47Kırmızı mercimek Kg 1,80 2,00Kütlü pamuk Kg 3,10 3,30Preseli pamuk Kg 7,75 7,75
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