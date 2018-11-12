Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,20-8,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle :

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,34 1,34Kırmızı mercimek Kg 1,71 1,71Mısır Kg 0,83 0,84Tohumluk çiğit Kg 1,07 1,07Kütlü pamuk Kg 2,70 3,30Preseli pamuk Kg 8,20 8,90

