Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 1,20 1,20Kırmızı mercimek Kg 2,70 3,10Nohut Kg 3,00 3,00

