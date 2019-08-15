FİNANS

Şanlıurfa Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 14:33 | Son Güncelleme

Nohutun kilogramı 3 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 1,20 1,20Kırmızı mercimek Kg 2,70 3,10Nohut Kg 3,00 3,00

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işlem Şanlıurfa Ticaret Borsası

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