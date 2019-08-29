Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli pamuğun kilogramı 7,40-8,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,35 1,90Preseli pamuk Kg 7,40 8,80

