FİNANS

Şanlıurfa Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 15:40 | Son Güncelleme

Preseli pamuğun kilogramı 7,40-8,80 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli pamuğun kilogramı 7,40-8,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,35 1,90Preseli pamuk Kg 7,40 8,80

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Şanlıurfa Ticaret Borsası

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