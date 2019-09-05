Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli pamuğun kilogramı 8,15-8,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,77 2,10Preseli pamuk Kg 8,15 8,40

