Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,38 1,38Preseli pamuk Kg 6,50 6,50

