FİNANS

Şanlıurfa TOKİ Akebe Mahallesi'nde kuralar çekildi

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı. 72 konuta bin 148 kişinin başvurduğu çekilişte ev sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı.

TOKİ tarafından Akabe Mahallesi'nde alt gelirli aileler için yaptırılan konutlara oldukça yoğun başvuru yapıldı. Kuraya girecek 72 konut için bin 148 kişi başvurdu. Şair Nabi Kültür Merkezi'nde noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle dairelerin sahipleri belirlendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda yetkililerden Hüseyin Ayhan yaptığı konuşmada kura çekilişinde "Şanlıurfa Merkez Akabe projesi kapsamında 319 adet konut var, 247 tane emekli vatandaşlarımıza verdik, kalan 72 tane konutumuza bin 265 kişi alt gelir başvurdu. 117 vatandaşımızın üzerinde konut olduğundan, daha önce TOKİ'den konut aldığından, eşinin üzerinden ev olduğundan dolayı başvuru şartları uymadığı için reddettik. Şu anda 72 konut bin 148 kişi başvurmuş durumda bugün de kura işlemlerini tamamlamış bulunmaktayız evi çıkan bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz 'dedi.

PARTNERKimse inanmıyor ama o bir insan!Kimse inanmıyor ama o bir insan!
SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramazSGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz
Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyorTürkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı

SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi

SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

Şanlıurfa TOKİ Akebe Mahallesi'nde kuralar çekildi

Şanlıurfa TOKİ Akebe Mahallesi'nde kuralar çekildi

Bakan Dönmez'den Edirne'ye doğalgaz müjdesi

Bakan Dönmez'den Edirne'ye doğalgaz müjdesi

İzmir iş dünyasından ABD'ye ortak kınama

İzmir iş dünyasından ABD'ye ortak kınama

Bakan Pekcan, ABD'li 30 firma temsilcisi ile bir araya geldi

Bakan Pekcan, ABD'li 30 firma temsilcisi ile bir araya geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.