Şanlıurfa'da 2 bin kişilik işe 32 bin 597 başvuru

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 2 bin 54 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe, 32 bin 597 kişi başvurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hayata geçirilen TYP kapsamında, Şanlıurfa'da asgari ücret karşılığında bin 500 temizlik, 554 güvenlik görevlisi alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından başvuru için İŞKUR İl Müdürlüğü binasına gelenler sıraya girerek başvuruda bulundu. Bir hafta içerisinde 32 bin 597 kişinin başvuruda bulunduğu işe alınacak kişilerin noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirleneceği kaydedildi.
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