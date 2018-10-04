Şanlıurfa'da 3 bin 500 kişiye istihdam imkanı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, devletin yıllardır ekonomik sıkıntı yaşanan bölge insanına sunduğu pozitif ayrımcılık sayesinde, kentte faaliyete geçmesi planlanan Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi'nde 3 bin 500 kişilik istihdamın oluşturulacağını bildirdi.

Vali Erin ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi'nde devam eden yol ve altyapı çalışmalarında incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Erin, Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hedefine katkı sunmak isteyen öncü ayakkabı firmalarının kentte yeni fabrikalar kurduğunu söyledi.

Sanayi bölgesinin Şanlıurfa'yı ayakkabı sektöründe Türkiye'de söz sahibi yapacağını vurgulayan Erin, şöyle devam etti:

"Devletin yıllardır ekonomik sıkıntı yaşanan bölge insanına sunduğu pozitif ayrımcılık sayesinde, kentimizde faaliyete geçecek Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi'nde 3 bin 500 kişilik istihdam oluşturulacaktır. Şanlıurfa'nın çok genç bir nüfus potansiyeli bulunuyor, yatırım için sunulan teşvikler ve sanayi bölgelerimizde sağlanan kolaylıklar dolayısıyla büyük yatırımcılar kentimize odaklanmış durumdadır. Şanlıurfa bu fırsatı çok iyi değerlendirmek zorunda. Şu anda planlaması tamamlanmış, altyapı çalışmaları devam eden ihtisas sanayi bölgelerimizde üretim başlayınca, en büyük zenginliğimiz olan genç nüfus potansiyelimizin çok büyük bir bölümü ekonomiye katılmış olacak. Bölgede çalışmaları devam eden Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi, çalışmaları devam eden Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Bölgesi, Gıda ve İhtisas Besi Bölgesi gibi kısımlarımız faaliyete girdikçe, Şanlıurfa büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayacaktır."

Vali Erin, kentte yatırım yapmak isteyen tüm sanayicilere kapılarının açık olduğunu belirterek, her türlü konuda iş verenlere yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.

