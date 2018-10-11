FİNANS

Şanlıurfa'da güneşe yatırım sevinci

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine Türkiye'nin ikinci büyük GES'inin kurulacak olması, bölgede sevinçle karşılandı - HRÜ GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azmi Aktacir: - "Bölgedeki güneş enerjisi potansiyelinin elektrik enerjisine dönüşmesi anlamında yapılan en büyük yatırım bu olacaktır. Bölgedeki özellikle sulama kaynaklı problemlerin giderilmesi adına, çok önemli bir kazançtır"

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da, güneş enerjisine yapılacak yaklaşık 500 milyon dolarlık dev yatırım, hem bölge çiftçisinin güneşten alacağı elektrik enerjisini verimli topraklarla buluşturmasını kolaylaştıracak hem de ciddi bir istihdam kapısı oluşmasını sağlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa, yıllık 3 bin saati bulan güneşlenme süresiyle, yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyeli de bünyesinde barındırıyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-2) projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine, yaklaşık maliyeti 500 milyon dolar olan 500 megavatlık Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak. Yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine inşa edilecek santral, Türkiye'nin ikinci büyük santrali olma özelliğini taşıyacak.

Şu ana kadar bölge genelinde ayrı ayrı yerlerde olan toplam 250 megavat civarındaki kapasitenin iki katı büyüklüğündeki santral, aynı zamanda Güneydoğu'nun da GES lokomotifi olarak ön plana çıkacak.

Dev yatırımın hayata geçmesi için projenin ihale süreci devam ediyor. Son tekliflerin 31 Ocak 2019 tarihinde saat 12.00'ye kadar alınacağı ihaleye şirketler, konsorsiyum veya iş ortaklığı şeklinde katılabilecek. Kilovatsaat başı 6,5 dolar/centten açılacak ihaleyi kazanan firmanın sahayı 24 ay içerisinde hazırlaması, 60 ay içerisinde de elektrik üretimine başlaması gerekecek.

Söz konusu santral yılda 1 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek, yaklaşık 300 bin hanenin elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek.

Özellikle verimli tarım arazilerinin bulunduğu bölgede, sulamada kullanılan enerjinin direkt güneşten alınmasına imkan tanıyacak santral, bölge çiftçisinin de yüzünü güldürecek.

Yaz dönemlerinde elektrik dağıtım firması ve çiftçiler arasında elektriklerin sık sık kesilmesi nedeniyle yaşanan, bazen can ve mal kayıplarına kadar varan sorunların, santral sayesinde en aza inmesi öngörülüyor.

Santral ayrıca hem bölgedeki kıraç toprakların değerlendirilmesini sağlayacak hem de elektrik kesintileri nedeniyle ürün kaybı yaşayan çiftçiye çifte kazanç sunacak.

- "Türkiye'nin ikinci büyük santrali olacak"

Harran Üniversitesi (HRÜ) GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (YENEV) Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azmi Aktacir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de güneş enerjisinden faydalanma oranının her geçen gün arttığını söyledi.

Son yıllarda öne çıkan yatırımların başında yenilenebilir enerji kaynaklarının geldiğini vurgulayan Aktacir, özellikle uzun vadede yatırımcıların ciddi kazanç elde edebileceğini dile getirdi.

Aktacir, Şanlıurfa'nın güneş enerjisi potansiyeliyle sürekli gündeme geldiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu bölgede güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğunu hep ifade ediyoruz. Bölgedeki güneş enerjisi potansiyelinin elektrik enerjisine dönüşmesi anlamında yapılan en büyük yatırım bu olacaktır. Bölgedeki özellikle sulama kaynaklı problemlerin giderilmesi adına çok önemli bir kazançtır. Bu yatırımla birlikte güneş enerjisinin doğrudan elektrik üretimine katkısı artırılmış olacak.

Bu potansiyelin değerlendirilmesine baktığımızda Konya Karapınar'dan sonra Türkiye'deki ikinci büyük enerji sahası Şanlıurfa'da olacaktır. Bu sahanın getirileri elektrik kalitesini artıracak ayrıca işletme kurulumu ve üretimi esnasında büyük bir istihdam olanağı da sağlayacaktır. Yine sektöre ilişkin Ar-Ge alanlarının geliştirilmesi noktasında da önemli imkanlar oluşacaktır. Özellikle üniversite olarak bizim yıllardır yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde bu tür yatırımlar için ciddi bir insan kaynağı alt yapısı hazırladık."

HRÜ Mühendislik Fakültesi Termodinamik Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Mehmet Akif İlkhan da 10 yıldır bölgede GES üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

Temiz enerji sektörünü oluşturan güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkelerin ekonomileri için ciddi bir lokomotif haline gelmeye başladığını ifade eden İlkhan, enerji tüketiminin yoğun olduğu bir bölgede üretimin olmasının her türlü kazanç sağlayacağını vurguladı.

- "Çiftçi her türlü kazançlı"

Viranşehir ilçesinde çiftçilik yapan Salim Koyuncu ise bölgeye GES kurulacak olmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Sık sık enerji kesintileri nedeniyle yıllardır üretimde sıkıntı yaşadıklarını belirten Koyuncu, GES sayesinde, sulama çilesinden kurtulacaklarına inandıklarını dile getirdi.

GES aracılığıyla çiftçinin alternatifinin artacağını anlatan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Özellikle bölgemizdeki kayıp kaçak oranı düşer. Tek bir dağıtım şirketine bağımlı olmaktan kurtuluruz. Çiftçi, ürününe dilediğince enerji kesintisi olmayacağından su verebilecektir, dolayısıyla bu üretimi de artırır. Çiftçimiz bu sayede önemli bir kazanım elde edecektir. Sürekli patlayan trafo sorunları son bulacaktır. GES, kıraç arazilere kurulacağından boşta olan arsalar da değer kazanacaktır. GES ile bölge çiftçisi her türlü kazançlı çıkacaktır, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

PARTNERNişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...Nişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...
Meva Şehir'den enflasyonla mücadeleye destekMeva Şehir'den enflasyonla mücadeleye destek
Nar fiyatı, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdüNar fiyatı, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Azmi Aktacir enerji GES güneş Sulama Şanlıurfa tarım Viranşehir yatırım YEKA GES-2 projesi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişme

Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişme

Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk uçuşları belli oldu (2)

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk uçuşları belli oldu (2)

KÖY-KOOP/Soyer: Süt üreticilerine daha çok destek verilmeli

KÖY-KOOP/Soyer: Süt üreticilerine daha çok destek verilmeli

Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: Enerjide maliyet, akıllı şebekeyle düşer

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: Enerjide maliyet, akıllı şebekeyle düşer

Güvenlik araştırmacısı IOS 12’de "güvenlik açığı" belirledi

Güvenlik araştırmacısı IOS 12’de "güvenlik açığı" belirledi

Muş'ta pancar eylemi

Muş'ta pancar eylemi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.