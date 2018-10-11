Şanlıurfa'da güneşe yatırım sevinci

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da, güneş enerjisine yapılacak yaklaşık 500 milyon dolarlık dev yatırım, hem bölge çiftçisinin güneşten alacağı elektrik enerjisini verimli topraklarla buluşturmasını kolaylaştıracak hem de ciddi bir istihdam kapısı oluşmasını sağlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa, yıllık 3 bin saati bulan güneşlenme süresiyle, yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyeli de bünyesinde barındırıyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-2) projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine, yaklaşık maliyeti 500 milyon dolar olan 500 megavatlık Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak. Yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine inşa edilecek santral, Türkiye'nin ikinci büyük santrali olma özelliğini taşıyacak.

Şu ana kadar bölge genelinde ayrı ayrı yerlerde olan toplam 250 megavat civarındaki kapasitenin iki katı büyüklüğündeki santral, aynı zamanda Güneydoğu'nun da GES lokomotifi olarak ön plana çıkacak.