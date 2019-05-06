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Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu: - "Bu yıl sulu tarım alanlarında aşırı yağışlardan dolayı hububat ekimi yapılmadığı için pamuk ekim alanında yüzde 20'nin üzerinde artış bekliyoruz" - Şanlıurfa Önder Çiftçiler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Çetin Hayırlı: - "Verim kaybı yaşamak istemeyen çiftçilerimiz özellikle sertifikalı tohum kullanmalı ve gübreleme ve ilaçlama işlemine özen göstermeli"

YASİN DİKME - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da çiftçiler pamuk ekimine başladı.

Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Şanlıurfa'da, stratejik bitki olması nedeniyle bu ürünün ekim alanı her geçen yıl artıyor. Bölgede yetiştirilen pamuk lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlanıyor.

Kentte geçen yıl sonbahar aylarında erken başlayan ve aralıksız etkili olan yağış nedeniyle ikinci ürün olarak ekilen pamuğun yaklaşık yüzde 40'ının hasadı yapılamamıştı. Baharın gelmesiyle nadasa bıraktıkları tarlaları ekime hazır hale getirmek için var gücüyle çalışan çiftçiler, kentteki tohum ve gübre bayilerinden randevuyla satın aldıkları ürünleri araçlarına yükleyerek tarlanın yolunu tutuyor.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine, geçen yıl sonbaharda ve bu yıl ilkbahardaki aşırı yağışların bölge çiftçisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Toprağın suya doyduğunu belirten Eyyüpoğlu, mayısta da zaman zaman etkili olan yağmurun pamuk ekimini geciktirdiğini kaydetti.

Bu yıl aşırı yağışların çiftçileri olumsuz etkilediğini anlatan Eyyüpoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl aşırı yağışlardan dolayı sulu tarımın yapıldığı bölgelerde hububat ekimi alanında yüzde 30'a yakın azalma oldu. Kuru tarım yapılan alanlarda şu ana kadar bir olumsuz yaşanmadığını biliyoruz. Buradaki çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Güneşin yüzünü göstermesiyle çiftçilerimiz, pamuk ekimi için tarlalarını hazırladı. Bu yıl sulu tarım alanlarında aşırı yağışlardan dolayı hububat ekimi yapılmadığı için pamuk ekim alanında yüzde 20'nin üzerinde artış bekliyoruz."

Eyyüpoğlu, devletin imkanları sayesinde sulanabilen tarım arazilerinin her yıl genişlediğini aktararak, "Çiftçilerimiz tarlasını sürdü, ürünlerini ekmeye başladı. Bu yıl pamuk ekimi alanında yüzde 20'nin üzerinde artış bekliyoruz. Türkiye'nin pamuk üretimin yüzde 47'sini Şanlıurfa karşılıyor. Bu yıl ekim alanın genişlemesiyle bu rakam yüzde 55'i aşacak inşallah. Pamuk fiyatlarının da iyi olursa çiftçilerimiz çifte bayram yapar."

- "Son sürat işlemlerimiz devam ediyor"

Şanlıurfa Önder Çiftçiler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Çetin Hayırlı da bu yıl yörede yağışlardan dolayı daha sürülmeyen tarlaların bulunduğunu belirtti.

Yağışların devam etmesi üzerine tarlada sağlıklı işlem yapılamadığını anlatan Hayırlı, şunları kaydetti:

"Bu yıl yağışlar son yılların rekorunu kırdı. Yağışlar nedeniyle birçok yerde çiftçi ekini ve hasadını sağlıklı yapamadı. Şu anda pamuk ekimi için son sürat işlemlerimiz devam ediyor. Fakat işlemleri sağlıklı yapamıyoruz. Çünkü 'telbiz' dediğimiz toprağın kendi neminden dolayı ekip çıkardık fakat şu anda o nemi de kaybediyoruz. Çünkü toprak işlemi yapıyoruz bu defa da topraktaki nem kayboluyor. Bunun için tekrar bir daha sulamamız gerekecek. Verim kaybı yaşamak istemeyen çiftçilerimiz özellikle sertifikalı tohum kullanmalı ve gübreleme ve ilaçlama işlemini özen göstermeli."

- "Bu yıl pamuk ekimine geç başladık"

Yeniköy Mahallesi'nde 35 yıldır çiftçilikle uğraşan Ahmet Felhan ise güneşin yüzünü göstermesiyle pamuk ekmeye başladıklarını söyledi.

Ailesinin yaklaşık 2 bin dönüm alanda tarım yaptığını aktaran Felhan, "Bu yıl yağışlardan dolayı 6-7 aydır tarlalarımıza giremedik. Güneşi göremediğimiz için bu yıl pamuk ekimine geç başladık. İstiyoruz ki güneş çıksın işlerimize tamamlayalım. Fakat mümkün olmuyor, sabah yağış vardı, öğleden sonra güneş çıkınca hemen ekime başladık. Bu yılki ekinlerimizi inşallah yetiştiririz." ifadelerini kullandı.

Felhan, tarım sektöründe girdilerin çok yüksek olduğunu bu nedenle çiftçilerin çok zarar ettiğini sözlerine ekledi.

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