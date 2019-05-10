FİNANS

Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

Satışa çıkarılan yeni mahsulün kilogramı 1,35 liradan alıcı buldu

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı.

Yedikardeş Mahallesi'nde İsa Çavan tarafından üretilen yeni mahsul arpa, Şanlıurfa Zahireciler Borsası'nda yapılan açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

İlk arpanın kilogramı 1,35 liradan satıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilk mahsulün üreticisi Çavan'a hediye edilen altını taktı.

Programa, Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan ile esnaf ve çiftçiler katıldı.

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Arpa borsa sezonun ilk ürünü Şanlırfa

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