FİNANS

Şanlıurfa'da yağışlar tahıl üreticisini sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu: - "GAP alanında ekim ayı sonunda düşen yağışlar tahıl üreticisi için zamanında gelen ve ekimi kolaylaştıran bir yağış oldu. Tahıl üreticisi bu yağışla birlikte tohum ekimi için toprağın tavını yakalamış oldu"

Türkiye tarım üretiminin önemli kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da ekim ayı sonunda düşen yağışlar tahıl üreticilerini sevindirdi.

Yaklaşık 8 milyon hektar alanda tarımsal üretim yapılan, Türkiye'deki mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'inin karşılandığı kentte, tahıl ekim dönemi öncesinde geçen hafta havanın yağışlı geçmesi üreticileri mutlu etti.

Kentte ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde yaşanan yağışla, metrekareye 35,6 kilogram yağış düştü ve yağışla birlikte arazilerin ekime hazırlanması kolaylaştı.

HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki yarı kurak alanlarda bazen yağışların çok gecikmesi nedeniyle tahıl üreticisinin mağdur olduğunu söyledi.

Tahıl üreticilerinin genelde ekim sezonunda ilk yağıştan sonra tohumu toprağa attığını belirten Çullu, "GAP alanında ekim ayı sonunda düşen yağışlar tahıl üreticisi için zamanında gelen ve ekimi kolaylaştıran bir yağış oldu. Tahıl üreticisi bu yağışla birlikte tohum ekimi için toprağın tavını yakalamış oldu." dedi.

Çullu, yağışların bir taraftan tahıl üreticisini sevindirirken diğer taraftan da pamuk üreticisini üzdüğünü ifade etti.

Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 56'sının GAP bölgesinde gerçekleştirildiğini kaydeden Çullu, "GAP alanı çiftçileri 2018 yılında çok daha fazla alanda pamuk üretimi yaptı. Çoğunluğu makine ile hasat edilen pamukta hasadını yapamayan yaklaşık yüzde 20-30 dolaylarındaki çiftçinin ürünü yağışlardan etkilendi. Birkaç günlük güneşli havadan sonra hasat edilebilecek bu pamuk tarlalarının ürün kalitesi biraz düşecek." diye konuştu.

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