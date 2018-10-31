Şanlıurfa'da yağışlar tahıl üreticisini sevindirdi

Türkiye tarım üretiminin önemli kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da ekim ayı sonunda düşen yağışlar tahıl üreticilerini sevindirdi.

Yaklaşık 8 milyon hektar alanda tarımsal üretim yapılan, Türkiye'deki mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'inin karşılandığı kentte, tahıl ekim dönemi öncesinde geçen hafta havanın yağışlı geçmesi üreticileri mutlu etti.

Kentte ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde yaşanan yağışla, metrekareye 35,6 kilogram yağış düştü ve yağışla birlikte arazilerin ekime hazırlanması kolaylaştı.

HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki yarı kurak alanlarda bazen yağışların çok gecikmesi nedeniyle tahıl üreticisinin mağdur olduğunu söyledi.

Tahıl üreticilerinin genelde ekim sezonunda ilk yağıştan sonra tohumu toprağa attığını belirten Çullu, "GAP alanında ekim ayı sonunda düşen yağışlar tahıl üreticisi için zamanında gelen ve ekimi kolaylaştıran bir yağış oldu. Tahıl üreticisi bu yağışla birlikte tohum ekimi için toprağın tavını yakalamış oldu." dedi.