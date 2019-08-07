Şanlıurfa'da yetiştirilen kurbanlıklara yoğun ilgi

MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfa'da yetiştirilen kurbanlıklar, bayram öncesi Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki pazarlarda görücüye çıkıyor.

Devletin sağladığı destekler sayesinde hayvancılığın her geçen gün arttığı kentte, yaklaşık 2 milyon küçükbaş ve 350 bin büyükbaş bulunuyor. Bu hayvanlar, kent merkezi ve ilçelerindeki mera ve otlaklarda yetiştiriliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Şanlıurfalı besiciler, il dışına hayvanlarını göndermeyi sürdürüyor. Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinden gelen küçükbaş kurbanlık taleplerini karşılamaya çalışan Şanlıurfalı besiciler, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok kente günlük yaklaşık 30 bin küçükbaş kurbanlık sevk ediyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Borsası Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın hayvan potansiyeli bakımından Türkiye'nin önde gelen kentleri arasında yer aldığını söyledi.

Kenttin hayvancılık açısından uygun ve geniş arazilere sahip olduğunu belirten Çiftçi, "Bu geniş arazilerde besicilerimiz tarafından yetiştirilen hayvanlar Türkiye'nin en büyüğü konumundaki canlı hayvan pazarımızda satışa sunuluyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarımızda büyük bir yoğunluk var. Özellikle il dışına hayvan satışlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.