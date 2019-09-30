FİNANS

Şanlıurfa'dan 15 ülkeye çelik termos ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kentte faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen çelik termoslar, 15 ülkeye ihraç ediliyor - Termosan Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yılmaz: - "Ürünlerimizi aralarında Almanya, Finlandiya, İtalya, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Mısır'ın bulunduğu 15 ülkeye gönderiyoruz" - "Türkiye pazarının yüzde 70'ine sahibiz. Geçen yıl ülke ihracatına 6 milyon dolarlık katkı sağladık"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da bir firma tarafından üretilen çelik termoslar, 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi bölgesinde 42 dönüm alan üzerindeki fabrikada 3 ortağıyla üretim yapan ve 145 kişiye istihdam sağlayan iş adamı Mahmut Yılmaz, geçen yıl aralarında Almanya, Finlandiya, İtalya, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Mısır'ın bulunduğu 15 ülkeye 6 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Termosan Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uzak Doğu'dan termos ithal ederken bugün ihracatçı konumuna yükseldiklerini söyledi.

Yılmaz, 30 yıl önce Çin'den termos ithal ettiğini daha sonra bu işi arkadaşlarıyla kendilerinin yapmaya karar verdiklerini anlatarak, "Memleketimizde fabrika kurarak ithal ettiğimiz ürünü ihraç etmeye başladık. Şu anda 145 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıl sonuna doğru 200 kişiyi istihdam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Geçen yıl ülke ekonomisine 6 milyon dolarlık katkı sağladıklarına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu yılın rakamları henüz belli değil ama gelecek yıl inşallah 10 milyon doları yakalamayı hedefliyoruz. Ülkemizin ve Şanlıurfa'mızın ekonomisine katkı sağladığımız için mutluyuz. Ürettiğimiz çelik termoslar 3 kıtada bulunan dünyanın 15 ülkesine gönderiyoruz. Daha önce Çin'de ithal ettiğimiz çelik çay termosları 201 çelikle üretim yapılıyordu. Biz 304 çelikle üretim yapıyoruz. 304 çelik mutfak sektöründe kullanılan en üst düzey çeliktir. Ürünlerimiz 0,33 mm ile 5 litre boyutundadır."

- "Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

Yılmaz, şu anda 18 çeşit termos ürettiklerini belirterek, "Her ülkenin tercihi farklı oluyor bizler de ona göre üretim yapıyoruz. Ürünlerimizi aralarında Almayan, Finlandiya, İtalya, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Mısır'ın bulunduğu 15 ülkeye gönderiyoruz. Türkiye pazarının yüzde 70'ne sahibiz. Ülkemizin kalkınması ve ekonomiye daha fazla katkı sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Özellik yatırımcıları buraya davet ediyorum. Burası yatırım için çok ideal bir yer." diye konuştu.

- "Termosun ortalama ömrü 5 yıldır"

Ürettikleri termosun garantili olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir ürün aldığınızda içine bakıp 304 logosu varsa iyi çelikten üretilmiştir, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir termosun ortalama ömrü 5 yıldır. Tüketiciler termosun ömrünü uzatmak istiyorlarsa bazı şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Sıcak için kullanacaksa termosu sıcak suyla çalkalayıp kullanması gerekir. İçinde içeceğin daha uzun süreli sıcak tutmasına yardımcı olacaktır. Aynı şeyi soğuk için kullanacaksa bunlara dikkat etmesi gerekir. Bizim ürünlerimiz 12 saat sıcağa, 24 saatte soğuya garantili veriyoruz."

- "Termosu sadece suyla temizleyin"

Firma Üretim Müdürü Zafer Aydemir, üretilen termosların bütün aşamalarını kendileri yaptıklarını söyledi.

Termosun temizliğinde deterjan kullanılmamasına gerektiğini aktaran Aydemir, "Üretilen ürünler, sağlığa uygun ve kaliteli. Tüketicilerin ürün kullanımında dikkat etmesi gereken şeyler var. Örneğin ürünü uzun süre kullanmak istiyorsanız termosu deterjanla yıkamayın. Deterjanda bulunan kimyasal ürüne zarar veriyor. Termosu sadece suyla temizleyin." dedi.

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruzBakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz
Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldiBakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat istihdam Şanlıurfa termos üretim

En Çok Okunan Haberler

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi

Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi

Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyor

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyor

Intercity/Vural Ak: Otomotiv üreticilerini hedef kitlesiyle buluşturuyoruz

Intercity/Vural Ak: Otomotiv üreticilerini hedef kitlesiyle buluşturuyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.