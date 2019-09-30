Şanlıurfa'dan 15 ülkeye çelik termos ihracatı

"Bu yılın rakamları henüz belli değil ama gelecek yıl inşallah 10 milyon doları yakalamayı hedefliyoruz. Ülkemizin ve Şanlıurfa'mızın ekonomisine katkı sağladığımız için mutluyuz. Ürettiğimiz çelik termoslar 3 kıtada bulunan dünyanın 15 ülkesine gönderiyoruz. Daha önce Çin'de ithal ettiğimiz çelik çay termosları 201 çelikle üretim yapılıyordu. Biz 304 çelikle üretim yapıyoruz. 304 çelik mutfak sektöründe kullanılan en üst düzey çeliktir. Ürünlerimiz 0,33 mm ile 5 litre boyutundadır."

Yılmaz, 30 yıl önce Çin'den termos ithal ettiğini daha sonra bu işi arkadaşlarıyla kendilerinin yapmaya karar verdiklerini anlatarak, "Memleketimizde fabrika kurarak ithal ettiğimiz ürünü ihraç etmeye başladık. Şu anda 145 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıl sonuna doğru 200 kişiyi istihdam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi bölgesinde 42 dönüm alan üzerindeki fabrikada 3 ortağıyla üretim yapan ve 145 kişiye istihdam sağlayan iş adamı Mahmut Yılmaz, geçen yıl aralarında Almanya, Finlandiya, İtalya, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Mısır'ın bulunduğu 15 ülkeye 6 milyon dolarlık ihracat yaptı.

- "Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

Yılmaz, şu anda 18 çeşit termos ürettiklerini belirterek, "Her ülkenin tercihi farklı oluyor bizler de ona göre üretim yapıyoruz. Ürünlerimizi aralarında Almayan, Finlandiya, İtalya, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Mısır'ın bulunduğu 15 ülkeye gönderiyoruz. Türkiye pazarının yüzde 70'ne sahibiz. Ülkemizin kalkınması ve ekonomiye daha fazla katkı sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Özellik yatırımcıları buraya davet ediyorum. Burası yatırım için çok ideal bir yer." diye konuştu.

- "Termosun ortalama ömrü 5 yıldır"

Ürettikleri termosun garantili olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir ürün aldığınızda içine bakıp 304 logosu varsa iyi çelikten üretilmiştir, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir termosun ortalama ömrü 5 yıldır. Tüketiciler termosun ömrünü uzatmak istiyorlarsa bazı şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Sıcak için kullanacaksa termosu sıcak suyla çalkalayıp kullanması gerekir. İçinde içeceğin daha uzun süreli sıcak tutmasına yardımcı olacaktır. Aynı şeyi soğuk için kullanacaksa bunlara dikkat etmesi gerekir. Bizim ürünlerimiz 12 saat sıcağa, 24 saatte soğuya garantili veriyoruz."