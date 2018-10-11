FİNANS

Şanlıurfa'dan 20 ülkeye elektrik trafosu ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 11:14 | Son Güncelleme

Kentte yaklaşık 20 yıl önce 5 çalışanla kurduğu fabrikada elektrik trafosu üreten girişimci Hamza Tavas, aralarında Liberya, Nijerya, Kenya, Moritanya ve Senegal'in de bulunduğu 20 ülkeye ihracat yapıyor - İki ayrı fabrikada 29 bin metrekare alanda üretim yapan Tavas, 200 kişiye de istihdam sağlıyor - Hamza Tavas: - "Geçen yıl 9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yılın rakamları henüz belli değil ama gelecek yıl inşallah 12 milyon doları yakalamayı hedefliyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağladığımız için mutluyuz"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da yaklaşık 20 yıl önce 5 çalışanla kurduğu fabrikada elektrik trafosu üreten girişimci Hamza Tavas, aralarında Liberya, Nijerya, Kenya, Kongo, Moritanya ve Senegal'in de bulunduğu 20 ülkeye ihracat yapıyor.

Şanlıurfa 1. ve 2. Organize Sanayi bölgelerinde toplam 29 bin metrekare alana sahip iki ayrı fabrikada üretim yapan Tavas, 200 kişiye de istihdam sağlıyor.

Geçen yıl 9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren firma, ihracatını 12 milyon dolara çıkarmaya hedefliyor.

Hamza Tavas, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıl önce 5 çalışanla kurduğu firmasında bugün yaklaşık 200 kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Şanlıurfa'nın ihracatına ciddi katkı sağladıklarını aktaran Tavas, "20 yıl önce kentte küçük bir yerimiz vardı. Kardeşlerimle işimizi büyütmeye karar verdi. O dönemler ciddi bir kriz vardı. Bizler doğru adımlarla, yaşanan krizi lehimize dönüştürdük. Şu anda firmamız 29 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyet yürütüyor." dedi.

Tavas, geçen yıl 9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu yılın rakamları henüz belli değil ama gelecek yıl inşallah 12 milyon doları yakalamayı hedefliyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağladığımız için mutluyuz. Ürettiğimiz trafoları dünyanın 20 ülkesine gönderiyoruz. Her ülkenin şartları ve projeleri farklı oluyor. Biz de ona göne üretim yapıyoruz. Ülkeye sayısını da gelecek aylarda 25'e çıkaracağız. Görüşmelerimizi yaptık, yakın zamanda Etiyopya, Tanzanya, Kongo, Uganda ve Gabon'a ihracat yapmaya başlayacağız. Ülkemizin kalkınması için ve ekonomiye daha fazla katkı sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. "

Kentte kalifiye eleman bulmakta zorluk yaşadıklarını anlatan Tavas, bu sorunun çözümü için mesleki ve teknik okullarla iş birliği yaptıklarını anlattı.

Tavas, ihracatta çeşitli sorunlarla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Sahada ve bankacılık sektöründe çeşitli sıkıntılarla uğraşıyoruz. Örneğin bankalar ihracatta aracılık ücretini çok alıyorlar. Bunun çözümü konusunda yardım bekliyoruz. Bunun yanında Afrika ülkelerinde vize problemleriyle karşılaşıyoruz. Dövizdeki dalgalanmalar da bizi olumsuz etkiliyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik trafosu ihracat işletmeci Hamza Tavas Şanlıurfa

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