Şanlıurfa'dan ihracat atağı

- "Amacımız ülkemize girecek dövizi artırmak"

Peltek, ihracatı artırma adına herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Amacımız ülkemize girecek dövizi artırmak. Bitki deseni planlaması yaparak tarımdan tarımsal sanayiye geçmek için ürün kalitesini artırmamız gerekiyor. Bunu GAP İdaresi Başkanlığı, tarım teşkilatları ve kalifiyeli personellerimizle birlikte yapmalıyız. Bu ülkenin ve şehrin geleceğini tayin etme açısında çok önemli. Bizler üretmeden hiç bir zaman süper bir ülke haline gelemeyiz. Önemli olan üretimi artırmamız. Bunu yaptığımız takdirde dünya söz sahibi olmamız zor değil." dedi.

Son yıllarda kentin seracılık alanında söz sahibi olmaya başladığını aktaran Peltek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da seracılığı daha da geliştirmek gerekiyor. Bunun içinde jeotermal bölgelerindeki yer altındaki kaynaklarımız yer üstüne çıkarmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde ihracata ciddi katkı sunmuş olacağız. Ürünlerimiz 3 kıtaya ihraç ediliyor. İhracatçılarımızın önünü açmamız, yeni pazarlar bulmamız lazım. İhracatı olmayan bir ülke yaşamaz. Geçen yıl kent olarak ihracatımız 153 milyon dolardı. Bu yıl 200 milyon doları olmasını bekliyoruz. Bu bize yetmez gelecek yıl hedefimiz 1 milyar dolar. Yeter ki şartlar oluşsun."

