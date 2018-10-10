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Şanlıurfa'dan ihracat atağı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı konumundaki Şanlıurfa'da üretilen çimentodan cam seramiğe, mobilyadan tekstil ham maddesine kadar pek çok ürün Asya, Afrika ve Avrupa'ya ihraç ediliyor - ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek: - "Geçen yıl kent olarak ihracatımız 153 milyon dolardı. Bu yıl 200 milyon dolar olmasını bekliyoruz. Bu bize yetmez gelecek yıl hedefimiz 1 milyar dolar. Yeter ki şartlar oluşsun"

YASİN DİKME - Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı konumundaki Şanlıurfa, ihracatıyla ülkenin büyüme ve kalkınma hedefine katkı sunuyor.

Türkiye'nin alan bakımından en büyük ilk 10 organize sanayi bölgesinden birine sahip olan Şanlıurfa'da üretilen çimento, cam seramik, mobilya, kağıt orman ürünleri, yaş sebze, hububat, tekstil ham maddesi ürünler; Asya, Avrupa ve Afrika'ya ihraç ediliyor.

Ağırlıklı olarak tarıma dayalı sanayinin bulunduğu kentte geçen yıl 153 milyon dolarlık ihracat yapılırken, gelecek yıl şartların oluşması halinde ihracatın 1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, AA muhabirine, Şanlıurfa'da ülke ekonomisine her yönden katkı sunmak için, çeşitli yol haritalarını hayata geçirdiklerini söyledi.

Gezen yıl ihracat yapan firma sayısı 200 iken bu sayının 2018 eylül ayı itibarıyla 300'e yaklaştığına dikkati çeken Peltek, kentten tarımsal ürünlerin yanı sıra çimento, toprak ürünleri, cam seramik, elektrik elektronik malzemeler ve orman ürünlerinin de ihraç edildiğini ifade etti.

- "Amacımız ülkemize girecek dövizi artırmak"

Peltek, ihracatı artırma adına herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Amacımız ülkemize girecek dövizi artırmak. Bitki deseni planlaması yaparak tarımdan tarımsal sanayiye geçmek için ürün kalitesini artırmamız gerekiyor. Bunu GAP İdaresi Başkanlığı, tarım teşkilatları ve kalifiyeli personellerimizle birlikte yapmalıyız. Bu ülkenin ve şehrin geleceğini tayin etme açısında çok önemli. Bizler üretmeden hiç bir zaman süper bir ülke haline gelemeyiz. Önemli olan üretimi artırmamız. Bunu yaptığımız takdirde dünya söz sahibi olmamız zor değil." dedi.

Son yıllarda kentin seracılık alanında söz sahibi olmaya başladığını aktaran Peltek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da seracılığı daha da geliştirmek gerekiyor. Bunun içinde jeotermal bölgelerindeki yer altındaki kaynaklarımız yer üstüne çıkarmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde ihracata ciddi katkı sunmuş olacağız. Ürünlerimiz 3 kıtaya ihraç ediliyor. İhracatçılarımızın önünü açmamız, yeni pazarlar bulmamız lazım. İhracatı olmayan bir ülke yaşamaz. Geçen yıl kent olarak ihracatımız 153 milyon dolardı. Bu yıl 200 milyon doları olmasını bekliyoruz. Bu bize yetmez gelecek yıl hedefimiz 1 milyar dolar. Yeter ki şartlar oluşsun."

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)

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