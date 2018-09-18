Kadınların kazançları, temizledikleri biber miktarına göre değişiyor. Yaz tatili dolayısıyla anneleriyle bu işi yapan kız öğrenciler ise okul harçlıklarını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Kasım ayı ortalarına kadar sürüyor"

İsot üreticisi 65 yaşındaki Emine Işıkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır isot üretimi yaptıklarını söyledi.

Halden aldıkları biberleri araçlarla üretim yaptıkları alana getirdiklerini ifade eden Işıkay, şöyle konuştu:

"Yaz mevsiminde başlayıp kasım ayı ortalarına kadar biber üretiyoruz. Hal pazarından aldığımız biberleri getiriyoruz, burada çalışan kadınlar torbasını 6 lira karşılığında temizliyorlar, sonra da yere sererek kurumasını sağlıyoruz. Biberler sıcakların etkili olduğu aylarda bir haftada, sıcaklar azaldığında 15 günde kuruyor. Sonra kuruyan biberleri makinelerde çekerek hazır hale getiriyoruz. Biberlerimizi siyah ve kırmızı olarak iki çeşit olarak yapıyoruz. Her işin bir zorluğu var, bu iş de zor ama alıştığımız için artık bize kolay geliyor. Hem kendimize hem de satmak için yapıyoruz."

Bazı vatandaşların getirdiği biberleri ise ücret karşılığında hazırlayıp teslim ettiklerini anlatan Işıkay, "Biberin kilogramını 25-30 liradan toptancılara veriyoruz, bize sadece işçilik parası kalıyor. Kızlarım, oğullarım, eşim ve ben aile olarak biber üretiminde çalışıyoruz. İşçilerle birlikte 20 kişi buradan ekmek parasını çıkarıyor." diye konuştu.