Sanofi Türkiye'de yeni atama

İSTANBUL (AA) - Sanofi Türkiye Temel Ürünler ve Jenerikler İş Birimi’nin liderliğine Kağan Keklik getirildi.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, Yaşamlara güç katma misyonu ile faaliyetlerini sürdüren Sanofi Türkiye’de son bir buçuk yıldır Tüketici Sağlığı Bölümü’nde Türkiye, Suriye, Pakistan, İran ve İsrail’den sorumlu Genel Müdür olarak çalışan Kağan Keklik, Temel Ürünler ve Jenerikler İş Birimi liderliğine atandı.

Kağan Keklik, sunduğu sağlık çözümleri ile insanların sağlık yolculuğunda yol arkadaşı olan ve insan sağlığının her alanında faaliyet gösteren, ilaç sektörünün öncülerinden Sanofi Türkiye’deki yeni görevine 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle başladı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Kağan Keklik Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Keklik ardından İstanbul Teknik Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi (İngiltere) MBA programlarına katıldı. Kariyerine Eczcıbaşı-Baxter bünyesinde Satış Yöneticisi olarak başlayan Kağan Keklik sırasıyla, Ürün Müdürü, Kıdemli Ürün Müdürü ve Pazarlama Müdürü pozisyonlarında çalıştı. Daha sonra kariyerine Bilim İlaç’ta Pazarlama ve Satış Müdürü olarak devam etti.