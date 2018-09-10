FİNANS

Sanofi Türkiye'de yeni atama

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Sanofi Türkiye Temel Ürünler ve Jenerikler İş Birimi’nin liderliğine Kağan Keklik getirildi

İSTANBUL (AA) - Sanofi Türkiye Temel Ürünler ve Jenerikler İş Birimi’nin liderliğine Kağan Keklik getirildi.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, Yaşamlara güç katma misyonu ile faaliyetlerini sürdüren Sanofi Türkiye’de son bir buçuk yıldır Tüketici Sağlığı Bölümü’nde Türkiye, Suriye, Pakistan, İran ve İsrail’den sorumlu Genel Müdür olarak çalışan Kağan Keklik, Temel Ürünler ve Jenerikler İş Birimi liderliğine atandı.

Kağan Keklik, sunduğu sağlık çözümleri ile insanların sağlık yolculuğunda yol arkadaşı olan ve insan sağlığının her alanında faaliyet gösteren, ilaç sektörünün öncülerinden Sanofi Türkiye’deki yeni görevine 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle başladı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Kağan Keklik Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Keklik ardından İstanbul Teknik Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi (İngiltere) MBA programlarına katıldı. Kariyerine Eczcıbaşı-Baxter bünyesinde Satış Yöneticisi olarak başlayan Kağan Keklik sırasıyla, Ürün Müdürü, Kıdemli Ürün Müdürü ve Pazarlama Müdürü pozisyonlarında çalıştı. Daha sonra kariyerine Bilim İlaç’ta Pazarlama ve Satış Müdürü olarak devam etti.

Sanofi bünyesine 2009 yılında katılan Keklik sırasıyla Zentiva’da Merkezi Sinir Sistemi Pazarlama ve Satış Direktörü, Sanofi’de Birinci Basamak Satış Direktörü ve Sanofi-Zentiva’da Birinci Basamak Satış Direktörlüğü, Eczane grubu Satış ve Pazarlama Direktörü, Tüketici Sağlığı İş Birimi Direktörü görevlerini yürüttü. Kağan Keklik Sanofi’de son olarak Türkiye, Suriye, Pakistan, İran ve İsrail Tüketici Sağlığı Genel Müdürü görevini yürütüyordu ve Genel Müdür rolü ile birlikte 2016 Haziran ayı itibarı ile sekiz ay boyunca Tüketici Sağlığı AMEDSA Ticari Operasyonlar Direktörü görevini de üstlendi.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!
Kişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildiKişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildi
Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri olduTabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kağan Keklik Sanofi Türkiye

En Çok Okunan Haberler

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Bakan Pakdemirli'den bayram mesajı

Bakan Pakdemirli'den bayram mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'ya 345 milyon dolarlık ihracat hedefi

Rusya'ya 345 milyon dolarlık ihracat hedefi

Organize sanayiler Antalya'da buluşuyor

Organize sanayiler Antalya'da buluşuyor

Kişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildi

Kişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildi

Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.